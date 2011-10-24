蒙牛澄清未洽购辉瑞婴儿食品业务

* 蒙牛否认与辉瑞洽购婴儿食品业务

* 公司称"密切留意"出售事宜

* 辉瑞婴儿食品业务几为蒙牛市值两倍

* 蒙牛股价逆市跌1.72%

路透香港10月24日电---中国最大的奶品公司--蒙牛乳业(2319.HK)发表公告澄清,公司并未与辉瑞(Pfizer)(PFE.N)公司人士直接洽商收购其婴儿食品业务,现时对于该项收购亦未有任何实际安排或计划.

"董事会认为,倘若辉瑞公司最终决定出售其婴儿食品业务,这将会是奶品行业的一件备受注目事情,而本集团也会与其他乳制品公司一样,密切留意事情的发展."蒙牛周一收盘後在联交所发出公告称.

英国金融时报周日引述接近此事的消息人士称,蒙牛正在与瑞银讨论竞标辉瑞旗下的惠氏(Wyeth)婴儿配方食品部门的可能性.辉瑞先前曾表示将出售或分拆该部门.

此被市场视为是大胆的策略,因辉瑞该事业部门价值达到100亿美元,几乎是蒙牛市值的两倍.今日收盘,蒙牛市值452亿港元,约当于56亿美元.

蒙牛今日逆市收跌1.72%至25.75港元,过去一个月来跌3.70%;大盘恒生指数劲涨4.14%.

瑞银拒绝评论有关报导.而辉瑞一名人士也不就此报导发表意见,仅表示,公司会持续寻找营运营养部门以外的可能性.

"到2012年前预计不会有进一步宣布."该名人士说.

蒙牛目前是中国销售量最大的乳品公司.该公司早前曾表示,有意拓展海外市场,并成为全球10大乳品公司.目前蒙牛位居第16.

路透8月引述熟悉情况的银行人士说,欧洲食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX和达能(Danone)(DANO.PA)是竞购辉瑞旗下惠氏婴儿配方奶粉业务的初期领先者.辉瑞7月提出欲出售惠氏业务,分析师预计,全球四大品牌--雀巢、美赞臣(Mead Johnson,美强生)(MJN.N)、达能和雅培(ABT.N)会有兴趣.

金融时报报导,由摩根士丹利顾问的辉瑞,可能会在11月就可能买家发出通知,这项标售进展的速度较预期慢.预计进入标售程序的公司有;达能(投行为摩根大通(JPM.N)、Lazard),雀巢(投行为Rothschild),美赞臣(投行为高盛).美国的亨氏(汉斯,Heinz)HNZ.N可能也会参与标售.

1999年与内蒙古成立的蒙牛集团,主要业务为液体奶、冰淇淋及奶粉、奶酪等其他乳制品.该公司2008年卷入了"三聚氰胺"事件,此後获中粮集团认购28%股份.

中国另一国企光明食品(集团)则表示无意竞标辉瑞事业.该公司8月间与澳大利亚食品控股有限公司(Manassen)达成战略合作意向,由光明食品从後者目前的股东CHAMP私募基金手中收购Manassen公司75%的股权.(完)

--记者 李珊珊/郭经伟/Stephen Aldred; 审校 曾祥进

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