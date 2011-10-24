穆迪称中国房产商未临近现金枯竭

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透北京10月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)称,该机构纳入评级的所有中国开发商中,几乎没有公司有在未来12个月会面临流动性风险,不过其表示,中国政府调控房地产市场的措施,继续对这些企业构成挑战.
穆迪表示,在中国大城市成交量下滑,无海外债权和股权融资渠道,以及可将超过75%的国内银行借款展期的假设条件下,其追踪评级的29家开发商中,仅有一家状况不佳.
其还补充称,23家开发商有充足的现金,且预计未来现金流是穆迪预测的利息、土地费用及再融资费用的150%还多.
穆迪称,截至6月,纳入评级的开发商总共持有1,910亿元人民币的现金.
其表示,中国调控房地产市场的措施,势必会使开发商从未来6-12个月销售中获得的现金流放缓.(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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