穆迪称中国房产商未临近现金枯竭

路透北京10月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)称,该机构纳入评级的所有中国开发商中,几乎没有公司有在未来12个月会面临流动性风险,不过其表示,中国政府调控房地产市场的措施,继续对这些企业构成挑战.

穆迪表示,在中国大城市成交量下滑,无海外债权和股权融资渠道,以及可将超过75%的国内银行借款展期的假设条件下,其追踪评级的29家开发商中,仅有一家状况不佳.

其还补充称,23家开发商有充足的现金,且预计未来现金流是穆迪预测的利息、土地费用及再融资费用的150%还多.

穆迪称,截至6月,纳入评级的开发商总共持有1,910亿元人民币的现金.

其表示,中国调控房地产市场的措施,势必会使开发商从未来6-12个月销售中获得的现金流放缓.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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