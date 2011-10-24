泰国洪灾损及元件供应 亚洲PC厂商假日销售前景低迷

路透台北10月24日电---亚洲个人电脑(PC)厂商本已疲于应对年底假日季消费者需求不佳的前景,而现在由于泰国洪灾导致硬盘驱动器供应下降,他们正面临着新年销售季需求进一步放缓的可能.

随着洪灾威胁到多达30%的硬盘生产,关键元件可能的短缺或意味着第一季销售疲软,损及PC产业.该产业已面临苹果等品牌的智能手机与平板电脑,以及企业放缓技术软件支出等多方面的挑战.

"从亚洲来看,显然台湾PC厂商会受到影响,比如宏基与华硕这些企业."Frost & Sullivan的高层Satish Lele表示.

泰国是仅次于中国的第二大硬盘驱动器生产国,在全球总产量中占到近一半.分析师说,这意味着洪灾影响可能使得工厂关闭或窘困数月之久.

Lele称,PC厂商的库存平均而言可支持四到六周,但库存耗尽後,它们就将感受到影响.

"这麽看来,供应问题将在11月底或12月的某个时候首先冲击到这些企业,这两个月份由于处在假日季,也是很关键的月份."

宏基(2353.TW)拒绝给出评论,无法联系到全球第二大PC厂商联想(0992.HK)置评.

市场调研公司IHS iSuppli表示,今年最後三个月里,全球的硬盘驱动器产量有可能减少多达30%,需要它们的企业目前正在竭力抢购库存.

华硕电脑(2357.TW)的主要代工厂商--和硕联合(4938.TW)预计,未来六至八周的问题不大,因为生产商都有库存,但此後将取决于泰国形势恢复正常的进度.

该公司财务长Charles Lin表示,泰国的情势和日本3月大地震後的情形有较大不同,"日本一些零部件制造业的集中度非常高,但泰国只占全球硬盘产量的四分之一左右,因此,如果其他地区的工厂能加紧生产,此次泰国洪灾的影响或小于日本震灾."

华硕的投资者关系部门主管Nick Wu表示,该公司的库存和供应链足以维持到第四季末.但若目前状况延续至那以後,就会造成影响.

主要硬盘生产商--西部数据WDC.N和希捷(STX.O)都在泰国设有工厂.西部数据的工厂已关闭,希捷则警告称,即便其工厂继续运行,也会面临部件短缺.

分析师此前特别指出,磁盘驱动器关键部件生产商--日本Nidec Corp6594.OS可能成为硬盘供应的主要瓶颈,该公司控制着该关键部件全球80%的产量.

Nidec已关闭部分泰国工厂,磁盘部件生产商Minebea (6479.T)亦是如此.

"鉴于供应链如此紧张,各厂商不太可能有太多的存货以满足自身需求,"Gartner驻新加坡分析师Lillian Tay表示.

"不过在我们看来,主要影响将会在(明年)第一季显现,因为这种情况发生的机率为50%.部分厂家可能在第四季出现短期,不过我认为要到第一季才会感受到最明显的冲击."

**供应短缺将冲击整个行业**

上周苹果执行长库克(Tim Cook)(AAPL.O)曾表示,他预计业内将出现硬盘驱动器短缺.

台湾第二大动态随机存取记忆体(DRAM)制造商南亚科技(2408.TW)预计硬盘短缺将带来一些影响.

"因为所有笔记本电脑都需要安装硬盘,因此11月、12月直至1月期间整个IT业将会受到影响.这对DRAM而言是个不利因素."南亚科技上周公布季报时,副总裁白培林对记者这样表示.

全球第二大电脑内存芯片制造商海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)称,鉴于当前硬盘驱动器制造商和PC供应商的存货水平,洪灾对其未产生重大影响.

而其他产品则已受到洪灾影响.比如,索尼(6758.T)暂停泰国工厂生产後,已推迟发布数款新相机、镜头组件和耳机.

Frost & Sullivan的Lele表示,PC制造商也将受到冲击,因其不得不承受供货短缺的代价.

"PC制造商要吸收的成本将会更多,因为他们基本上不可能将增加的成本转嫁给消费者.他们在吸收这些额外成本的过程中,将承受巨大压力."(完)

--编译 隋芬/丁琦/洪曦;审校 白云/隋芬

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