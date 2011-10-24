中国近期已购买匈牙利公债--匈牙利发展部长

路透伦敦10月24日电---匈牙利发展部长Tamas Fellegi周一表示,中国近期完成了对匈牙利公债的购买,符合该国政府所称今年稍早同中国间的磋商.

中国总理温家宝6月访问匈牙利时曾表示,中国将购买"一定数量"的匈牙利公债.

Fellegi在伦敦的一新闻发布会上说:"实际上,中国已经购买了匈牙利公债,就在最近."

他对路透表示,中国已经购买了以匈牙利本国货币计价和外币计价的公债.

"我认为,他们(中国)已经购买了福林(forint,匈牙利货币单位)计价的债券,这对于我们很重要,"Fellegi说,不过他没有透露购买的具体数量.

他表示,在华盛顿国际货币基金组织(IMF)会议间隙期间会晤了中国央行行长,并将在11月访问中国.(完)