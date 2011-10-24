南京恢复调升住房公积金贷款额上限

路透上海10月24日电---继广东佛山房地产调控松绑令被叫停後,江苏南京却又现放松迹象.该市日前宣布,恢复上调个人往房公积金最高贷款额度至30万元人民币/人,夫妻双方60万元;且符合一定条件可二次申请公积金贷款.

刊登在南京住房公积金管理中心的通知称,可以再申请一次住房公积金贷款的情况包括:夫妻双方及未成年子女卖掉名下唯一房产,再次购买普通住房的;夫妻双方及未成年子女,原人均住房建筑面积小于南京市人均住房建筑面积的,结清原住房公积金贷款本息等.

2010年南京市曾对住房公积金贷款政策进行了调整,内容具体包括个人最高可贷额由30万元下调为20万元,夫妻双方最高可贷额度由60万元调整为40万元;同时暂停发放二次(含)以上个人住房公积金贷款.

为控制居高不下、怨言颇高的房价,中国政府此前出台了"限购令"等多重政策,最新的动向是9月房价涨幅持续回落.不过前期广东佛山房地产调控"松绑"被连夜叫停,显示中央政府调控不放松的决心.(完)

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