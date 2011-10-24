欧元/美元升至六周高位

* 欧盟接近就EFSF杠杆化和银行资本重组达成协议

* 对希腊债务减计没有达成协议,使投资者持谨慎态度

* 美元/日圆接近纪录低位

路透纽约10月24日电---欧元兑美元周一升至六周高位,投资者越发相信欧洲领导人将在周三的第二次峰会上拿出解决欧债危机的广泛协议.

周末欧洲领导人就银行资本重组接近达成协议,欧元区官员称,法国和德国就如何使用欧洲金融稳定工具(EFSF)以防范欧债危机蔓延,接近达成协议.

在纽约交易时段的一开始,欧元虽回吐涨幅,但反转了跌势,显示市场再度乐观地认为周三将公布解决欧债危机的具体措施,尽管人们对民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.

总体来说,美元受到冷遇,鉴于人们对欧洲看法不太悲观,而且卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)第三季营收创下纪录高位,支撑了美国股市,市场的风险偏好上升.美元指数下跌0.3%,至76.151.

"投资者预期,随着周三欧盟峰会的结束,最糟糕的情况可以得到规避,"Forex.com驻新泽西州首席外汇策略师Brian Dolan称.

尾盘时,欧元/美元上涨0.2%,至1.39211美元,此前高见9月8日以来最高位1.39570.

交易商称,在1.40美元有期权阻力位,甚至在周三峰会前就可能被攻破.这一水准同时与欧元200日移动均线切入位相吻合.

另一值得关注的关键水准是1.4040美元,这是5月至10月跌势的50%回档位.

但分析师称,如果周三峰会推迟发布令人信服的计划,甚至欧元区领导人推迟发布声明,都会使欧元下跌.

**怀疑声浪不绝于耳**

一些分析师仍怀疑周三峰会能否达成实质性协议.

投资顾问机构Black Swan Capital首席研究员JR Crooks称,他不能想像市场为何对周三峰会这麽有信心.

"用实际进展,而不是简单的市场价格变动衡量,一次次的峰会根本没用,"Crooks称.

与此同时,美元/日圆下跌,接近上周五触及的纪录低位,令交易商担心日本当局可能再次进场干预,以抑制日圆走强.美元/日圆报76.071日圆,当日下跌0.3%.美元/日圆上周五在EBS电子交易平台上触及纪录低位75.78日圆.

日本财务大臣安住淳周一称,将对汇率的过度和投机性波动采取果断措施.他指出,美元/日圆低于76日圆没有反映出经济基本面.

与经济增长相关的澳元/美元涨1.0%,至1.0466美元,受益于澳洲主要贸易夥伴中国的经济数据.数据显示,10月中国制造业温和扩张,止住了三个月来的萎缩,反映了旺盛内需的韧性,可能将缓解中国经济突然放缓的忧虑.

中国是澳洲原材料的进口大国.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 1.3925 1.3894 +0.22 +4.10 1.3377

美元/日圆 76.08 76.26 -0.24 -6.25 81.15

欧元/日圆 105.98 105.92 +0.06 -2.44 108.63

美元/瑞郎 0.8807 0.8827 -0.23 -5.66 0.9335

英镑/美元 1.5990 1.5951 +0.24 +2.51 1.5599

美元/加元 1.0037 1.0069 -0.32 +0.70 0.9967

澳元/美元 1.0469 1.0368 +0.97 +2.61 1.0203

欧元/瑞郎 1.2266 1.2260 +0.05 -1.78 1.2488

欧元/英镑 0.8706 0.8708 -0.02 +1.56 0.8572

新西兰元/美元 0.8075 0.8023 +0.65 +3.65 0.7791

美元/挪威克朗 5.5230 5.5385 -0.28 -5.13 5.8218

欧元/挪威克朗 7.6920 7.7235 -0.41 -1.25 7.7895

美元/瑞典克朗 6.5412 6.5415 -0.00 -2.51 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.1115 9.1147 -0.04 +1.45 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)