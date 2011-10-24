美股收高 受卡特彼勒强劲业绩和欧洲债务危机解决方案希望提振

* 标普500指数势将录得1991年来表现最好的一个月

* 卡特彼勒领涨道指,因第三季营收创新高

* 信诺集团(Cigna)将收购HealthSpring,甲骨文将收购RightNow

* 道指收高0.9%,标普500指数收高1.3%,Nasdaq指数上扬2.4%

路透纽约10月24日电---美国股市周一收涨,因并购活动和卡特彼勒(CAT.N)的强劲业绩提振投资者人气,且令市场持续三周的涨势保持完整.

投资人寄望欧洲债务危机解决方案出台,且在企业业绩以及经济数据优于预期後,美国经济重陷衰退的可能性降低,股市已因此走强.

保健和科技行业传来多宗购并交易,总值超过50亿美元,为市场正面基调再添一笔.

全球最大重型机械生产商卡特彼勒跳升5%至91.77美元,领涨道指,此前该公司公布季度净利跳增44%,营收创新高.

"市场目前完全相信欧洲将成功出台投资人乐见的计划."纽约ICAP Equities董事总经理Ken Polcari表示.

"本周另一个重头戏是许多矿业、能源和工业企业将公布业绩.我们已经看到一些不错的展望,所以只要保持下去,将为升势助燃."

周二将公布业绩的有杜邦(DD.N)、3M(MMM.N)和美国钢铁公司(United States Steel)(X.N).

道琼工业指数收高104.83点,或0.89%,报11,913.62点;标准普尔500指数收涨15.94点,或1.29%,报1,254.19点.Nasdaq指数劲扬61.98点,或2.35%,报2,699.44点.

周一上涨令标普500指数本月迄今升约11%,本月有望录得1991年12月来最大单月升幅.

近期涨势令标普500指数升至1,230-1,250交投区间的上端,因欧洲情势起起伏伏,该指数突破该区域遇到困难.50日移动均线近期向上移动,反映正面倾向,但该指数还未突破1,274点的200日移动均线切入位.

"我们仍陷于交投区间内,本周将有大量业绩公布.卡特彼勒今日公布的业绩非常强劲,所以如果本周都是这麽好的业绩,市场升至该水准也不足为奇."

根据汤森路透数据,在公布业绩的142家标普成份股企业中,68%的业绩超过分析师预期.

尽管业绩带动升势,欧洲债务危机得以解决对进一步上涨至关重要.交投清淡显示投资人在欧元区计划公布前仍谨慎.

甲骨文ORCL.O表示将以约15亿美元,或每股43美元收购客户服务软件供应商RightNow Technologies Inc RNOW.O,後者暴涨19.4%,报42.94美元,甲骨文升2.3%,报32.87美元.

信诺集团(Cigna Corp)(CI.N)将以38亿美元,或每股55美元收购HealthSpring Inc HS.N,後者激升33.7%,报53.71美元,信诺集团升1.4%,报45.34美元.

欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约76.3亿股,低于约80.1亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数分别为2,489家和528家,Nasdaq市场则为2,080和474.(完)