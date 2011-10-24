* 欧盟债务谈判的乐观预期提振黄金、商品和股市

* 10月汇丰中国制造业PMI重返扩张区间,提振风险资产

* 黄金走势与风险资产一致

* 市场关注:周二公布的美国标普/CaseShiller房价指数

路透纽约10月24日电---金价周一上涨约1%,与风险资产走势一致,受欧洲领导人解决债务危机的期望和中国经济表现韧性的迹象提振.

金价连续第二个交易日上涨,因市场乐观预见欧盟在银行资本重组和如何杠杆使用救助基金上接近达成共识.10月汇丰中国制造业PMI重返扩张区间的消息提振黄金,因铜和原油领涨商品.

过去两个交易日,金价上涨2%.黄金看似失去了避险功能,与股市走势大体一致.

期金波动率跌至8月中以来最低,暗示期权交易商预期短期内不会有大的波动.

1831GMT,现货金上涨0.9%,报每盎司1,655.04美元.

路透数据显示,上周五30日隐含波动率降至26,接近两个月低位,9月26日隐含波动率曾高见37.

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货场内交易员Jonathan Jossen称,波动率下降意味着投资者认为短期内期金不会有大的波动.

美国12月黄金期货结算价升16.20美元,报每盎司1,652.30美元.周一成交量约为30日均值的一半,与过去几周成交量低于平常的趋势类似,暗示金价上涨可能无法持续.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.

"今早金价与大多数商品一道走高.欧盟债务问题开始得到解决利多商品和股市."瑞士信贷分析师Tom Kendall认为.

尽管周末的峰会取得一些进展,欧盟领导人的最终决定被推迟到周三举行的峰会,而希腊相关问题上仍存在巨大分歧.

印度传统黄金买入旺季带来的现货需求提振贵金属.交易员称,看涨的印度消费者选择更为便宜的白银替代黄金.

现货银上涨1.1%,报每盎司31.68美元.现货铂金(白金)升2.5%,至每盎司1,543.50美元.现货钯金上扬4.5%,至每盎司638.97美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1652.30 16.20 1.0 1636.60 1663.30 98,360

COMEX白银期货 31.644 0.451 1.4 31.230 32.040 26,801

COMEX铂金期货 1542.00 32.80 2.2 1510.00 1549.90 5,146

COMEX钯金期货 638.50 20.25 3.3 615.65 647.75 2,752

现货金 1655.04 14.62 0.9 1636.30 1661.59

现货银 31.680 0.350 1.1 31.260 32.020

现货铂金 1543.50 37.45 2.5 1513.50 1544.50

现货钯金 638.97 27.47 4.5 618.77 642.97

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)