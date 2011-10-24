中美或拟定大米检疫协议--贸易组织

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透华盛顿10月24日电---一家大米贸易组织周一称，中美可能拟定大米检疫协议，双方动作或已进入最终步骤，协议缔约将意味着美国可对华出口大米。
一个月前，作为生物有害风险评估的部分举措，三名中方官员视察了美国种植水稻的几个州，与美国农业部官员讨论了相关议题。美国稻米组织自2006年起就致力于推动中国向美国敞开进口大米的大门。
美国稻米协会（USA Rice Federation）发言人称：“双方可能将拟定检疫协议。我认为，中方官员访美视察是最後步骤之一。”
路透社记者暂未联系到美国农业部发言人置评。
由于投资者认为，泰国洪水或促使中国从美国进口大米，美国稻米期货上涨3%，创一个月来新高。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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