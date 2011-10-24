美联储可能对房市采取更多措施以扶助经济--纽约联储总裁

* 美联储将继续在职责范围内竭尽全力--杜德利

* 根据情况,可能针对房市采取更多措施

* 杜德利说,QE3是一个可能的选项

* 杜德利:今年末和明年通胀率应该下降

* 费希尔:不支持买进更多的抵押支持债券

路透纽约10月24日电---一位颇具影响力的美国联邦储备委员会(FED,美联储)官员周一表示,疲弱的房屋市场继续严重妨碍美国经济复苏,美联储可能采取更多措施压低抵押贷款利率来支持房市.

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,第三轮量化宽松(QE3)是美联储提振经济的一个可能选项.他说,"我认为美联储没有弹尽粮绝."

杜德利还对欧洲债务危机的"溢出"效应发出警告.他预计欧债危机将得到解决.但他关于房屋市场的评论可能加剧关于美联储下一步应该采取什麽行动的争论.

这是美联储官员一周内第三次强调可能出台更多措施,支撑持续拖累经济复苏的房屋市场.市场上充斥止赎房屋,加之信贷紧缩,导致楼市深陷泥潭,无法回升.

"打破这个恶性循环是决策者面临的最紧迫议题之一,"杜德利在福特汉姆大学Gabelli商学院发表讲话时说.

"通过将抵押贷款利率与公债收益率利差维持在不太宽的水平,我们明确表达了支撑楼市的意愿,"他说."在这方面我们还可以做得更多,取决于全球形势如何演变."

负责监管房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的联邦住房金融局周一放宽再融资计划规定,帮助那些房贷金额超过房屋价值、按时缴纳贷款但却因房价下跌而无法再融资的借款人.[ID:nCT0409290]

但这项改革只能覆盖到1,100万这类借款人中的一小部分.

杜德利称,美联储将继续竭尽所能帮助经济复苏.身为纽约联邦储备银行总裁的杜德利在美联储政策制定委员会拥有永久投票权.

杜德利发表此番评论前,美联储理事塔鲁洛上周表示,政策制定者们在刺激经济增长方面有"充裕的进一步行动的空间",并称应将扩大抵押贷款相关证券购买规模列入议事日程.

**第三轮量化宽松?**

面对数十年来最严重的衰退,美联储2008年末下调利率至近零水准.随後在连续两轮量化宽松行动中(QE1和QE2),美联储总共购买了2.3万亿(兆)美元的债务,以刺激经济复苏.

购买抵押支持证券是2009年第一轮量化宽松行动中颇具争议的一部分,部分官员批评此举仅支撑了美国经济的某个行业.

杜德利在演讲时称,房市对经济进一步复苏构成了"严重的阻碍",今年国内生产总值(GDP)增速一直"令人失望".

经济反弹之势一直疲弱,现在还受到欧洲债务危机的威胁,令人对美联储的策略及有效性产生了质疑,但亦助长了对其购买更多资产的预期.

"美联储正在也将会继续在力所能及的范围内促进就业和维持物价稳定,"杜德利说道.其在稍後布朗克斯商会的致词中称,"第三轮量化宽松"是一个可能的选项.

"没有有力的增长,经济更易受到负面冲击,令人遗憾的是负面冲击在源源不断而来."杜德利说道."这就像是骑自行车,骑得越慢,就越发难以掌握平衡,摔倒的风险就大."

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在祭出更多措施加大推动楼市上则有些勉为其难.他说道:"现在财政和其他部门可以采取别的政策来拉动楼市摆脱低谷,但我认为这将是一个非常长期的过程."费希尔说道."我认为我们必须要谨慎,不要让联储涉入财政举措."

**通胀VS失业**

与此同时的欧洲,因决策者在希腊可能违约上的争吵不休,以及其对欧洲银行体系的影响,也有拖累经济再次步入衰退之虞.

杜德利指出了对股市和银行放款的影响,称:"到目前为止,这些影响在欧洲的影响比美国更严重,但有扩及美国的情况,我们需要密切关注."

然而,杜德利预期通胀率会下滑,除非能源价格再度跳升."我相信潜在的基本面因素,会在未来几季内协助通胀降温."目前美国通胀率持续高于美联储偏好的2%水准.

费希尔也同意其看法."通胀不是美国当前的问题,"他说,高失业率才是美国面临的最大问题.费希尔给美联储最新的宽松举措投下反对票,和杜德利的政策立场相对.

但费希尔并不提倡美联储采取更多行动.他重申长久以来的观点,指出美联储已为经济加满了油箱,进一步扩大美联储2.8兆(万亿)美元资产负债表的做法,效果令人质疑.

美联储上月宣布了卖短买长(扭转操作,twist operation)计画,将以较长期的债券置换投资组合中的短期债券,操作规模达4,000亿美元,以拉低中长期利率并刺激经济.(完)