25日盘前分析：扭转颓势仍需时间

昨日沪综指强劲放量反弹，在金融及有色等权重股板块走强的带动下，在公布了汇丰中国10月制造业PMI初值四个月来首次重返扩张区间後，大盘出现近期少有的升势，显示经济进一步企稳激励市场信心，而海外股市普涨亦带动人气。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指强劲放量反弹，在金融及有色等权重股板块走强的带动下，在公布了汇丰中国10月制造业PMI初值四个月来首次重返扩张区间後，大盘出现近期少有的升势，显示经济进一步企稳激励市场信心，而海外股市普涨亦带动人气。

从技术层面看，连续创新低後，市场存在较强的技术反弹需求，经过昨日反弹，沪综指重新回到5日均线上方，在股指反弹过程中，两市成交量也出现明显放大，不过，虽然大盘暂时止跌，但是能否企稳并且反弹延续还有待进一步观察，谨防大盘再度出现“一日游”行情。

昨日汇丰发布汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览显示，10月汇丰制造业PMI初值录得51.1，为5个月以来最高值，此数据重返分界点上方或标志着制造业活动重新从收缩回到扩张状态，这暗示四季度经济增速大幅下滑的可能性降低，也降低了投资者关于明年经济增速风险的担忧。

在整体估值偏低、投资者仓位大幅下降的背景下，市场杀跌动能已经明显下降，反弹行情不断出现，不过，由于经济仍处下行通道、紧缩政策并未转向，因此後市A股能否成功延续反弹，尚需微观层面更多积极信号的佐证。

总的来说，在政策面、基本面、资金面没有明显改善之前，任何反弹都将是投资者调整仓位的好机会，短期内市场仍未企稳，投资者还需保持谨慎。

消息面，中国人民银行行长周小川24日表示，国际收支调整是一个中长期过程，同时需要考虑外部因素变化，政策应基于上述判断做出优化选择。今年经常项目顺差与GDP之比将降至4%左右。

周小川指出，调整国际收支有三种主要方式：一是基于价格的调整方式，即国内制造业生产者基于国际市场价格和汇率价格变化做出调整。如果贸易双边市场都有深度，这种调整是及时的。但这一假设与现实有一定距离，因此价格信号不一定会马上起作用。二是产能调整的方式。这需要通过投资、要素组合的配合，周期较长。三是通过居民储蓄率变化进行调整。储蓄率调整包含更广内容，需要考虑到一国的传统文化因素，这一调整的时间周期相对更长。此外，国际收支的调整是相对速度的变化，政策优化需考虑国际因素。

另外，截至25日，沪深两市共有1014家上市公司披露三季报。这些公司前三季度共实现归属母公司股东净利润1852.51亿元，同比增长17.86%。其中，684家公司净利润同比增长，330家同比下滑。在有可比数据的904家上市公司中，420家公司净资产收益率同比上升，化工、有色金属、农林牧渔行业公司居多；同比下滑的公司主要集中在机械设备和建筑建材等行业。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。