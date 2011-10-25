卡扎菲将被葬在沙漠中一秘密地点--NTC

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透米苏拉塔10月24日电---利比亚“全国过渡委员会”（NTC）官员称，卡扎菲尸体将于周二被埋在沙漠中一个秘密的地点，以结束人们因其尸体腐烂而担心当局执政能力的争论。
卡扎菲被捕後遭遇攻击和枪击，武装人员将其陈尸冷藏室并供观看，且他们对如何处置尸体争论不休，直到周一因尸体腐烂才停止展示。如此做法令比利亚的西方盟友感到不舒服。
NTC官员通过电话告诉路透：“卡扎菲将于明日下葬，将举行一个简单葬礼，届时会有酋长参加。埋葬地点将是空旷沙漠里一个不知名的地方。”该官员还补充说，卡扎菲的尸体已经腐烂到“无法再继续保留”的地步。
卡扎菲的死亡结束了长达8个月的战争，也使自NTC占领利比亚首都的黎波里後持续两个月的紧张战事告终。
但如何应对地区和部落势力间的敌对，则是呈现在NTC面前的最大挑战。
NTC官员称，至于卡扎菲尸体的下葬地点和方式，以及如何处理才能获得米苏拉塔武装分子领导人的合作，将与卡扎菲苏尔特部族亲属进行磋商，临时政府内部也会讨论。
这位官员告诉路透：“未能达成让他的族人接纳到他尸体的协议。”
由于尸体腐烂迫使NTC采取行动，似乎已决定将卡扎菲葬在一个不知名的地点，这样至少可以确保墓地不会曝光。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。