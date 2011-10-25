卡扎菲将被葬在沙漠中一秘密地点--NTC

路透米苏拉塔10月24日电---利比亚“全国过渡委员会”（NTC）官员称，卡扎菲尸体将于周二被埋在沙漠中一个秘密的地点，以结束人们因其尸体腐烂而担心当局执政能力的争论。

卡扎菲被捕後遭遇攻击和枪击，武装人员将其陈尸冷藏室并供观看，且他们对如何处置尸体争论不休，直到周一因尸体腐烂才停止展示。如此做法令比利亚的西方盟友感到不舒服。

NTC官员通过电话告诉路透：“卡扎菲将于明日下葬，将举行一个简单葬礼，届时会有酋长参加。埋葬地点将是空旷沙漠里一个不知名的地方。”该官员还补充说，卡扎菲的尸体已经腐烂到“无法再继续保留”的地步。

卡扎菲的死亡结束了长达8个月的战争，也使自NTC占领利比亚首都的黎波里後持续两个月的紧张战事告终。

但如何应对地区和部落势力间的敌对，则是呈现在NTC面前的最大挑战。

NTC官员称，至于卡扎菲尸体的下葬地点和方式，以及如何处理才能获得米苏拉塔武装分子领导人的合作，将与卡扎菲苏尔特部族亲属进行磋商，临时政府内部也会讨论。

这位官员告诉路透：“未能达成让他的族人接纳到他尸体的协议。”

由于尸体腐烂迫使NTC采取行动，似乎已决定将卡扎菲葬在一个不知名的地点，这样至少可以确保墓地不会曝光。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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