甲骨文将以15亿美元收购RightNow

10月3日在旧金山拍到的甲骨文(Oracle)公司标志。 REUTERS/Susana Bates

* 若有更高收购报价出现,双方的分收费为6,000万美元

* RightNow股价跳涨19%

* 同类云技术公司Egain股价上扬将近9%

路透10月24日电---美国软件生产商甲骨文ORCL.O敲定一项协议,将以大约15亿美元收购在线客户服务公司RightNow TechnologiesRNOW.O.此举引发市场揣测,认为其他所谓的云技术公司也将面临多宗并购.云技术公司通过互联网提供软件,数据和计算服务.

甲骨文的出价合每股43美元,较RightNow周五收盘溢价20%.RightNow股价周一收盘暴涨19.41%至42.94美元.甲骨文收高2.33%报32.87美元.

甲骨文正全力进军云技术市场,涉足的领域包括销售能力自动化,人力资源和数据库等系统.

"RightNow从甲骨文得到的报价非常优惠,我认为不会有其他公司来抢亲.不会再有这样的估值了."Pacific Crest分析师Brendan Barnicle说.

自1997年RightNow创始人Greg Ginaforte在自家一间空闲卧室中起家,到2010年该公司已经是营收超过1.85亿美元的大公司,并可与更大的同业SalesForce.com(CRM.N)和在线营销软件生产商Constant ContactCTCT.O展开竞争.

"相信甲骨文收购RightNow将给SalesForce.com的云服务业务带来更直接的竞争和更加难以应付的威胁,"Oppenheimer分析师Brad Reback说.

多年来,市场一直传言甲骨文有意收购SalesForce.com来充实自己的云技术实力.另一个可能的收购目标是NetSuiteN.N,甲骨文执行长埃利森已经部分拥有该公司.

但Rick Sherlund认为SalesForce.com并非不二之选,因为甲骨文正尝试拓宽"软件即服务(software-as-a-service)"这一整体业务模式,从而确保能够参与市场的全面竞争.

RightNow如果接受其他方提出的更高报价,可能需要向甲骨文支付约6,000万美元的分手费.如果协议在某些条件下告吹,分手费或只需1,800万美元左右.RightNow发言人拒绝对交易进一步置评.

甲骨文预期该宗交易将在今年底或明年初完成.

**会有更多并购交易涌现?**

分析师表示,甲骨文在过去一年里不断买入资产以弥补云技术服务方面的空白,收购了包括ATG,Inquira和FatWire在内的公司.

"这次收购表明,甲骨文对于涉足云技术领域是认真的,"Susquehanna分析师Derrick Wood说,"不过我们认为,它不可能通过自体成长实现这一目标,如果想成为强大的竞争者,就需要借助收购来进入这一市场."

分析师估算,甲骨文收购RightNow的价格约占其现金和投资总额的4%.

但分析师认为,对小型云计算公司感兴趣的并非只有甲骨文一家,戴尔DELL.O,惠普(HPQ.N)和微软(MSFT.O)等大型科技企业可能也有兴趣.

Pacific Crest的Barnicle表示,收购RightNow的交易对整个行业有利,因为这预示着一波收购热潮将会来临.

"我认为客户关系管理领域将继续有并购活动涌现,"Nucleus Research分析师Rebecca Wettemann说.

消息披露後,RightNow的同业之一Egain Communications(EGAN.O)股价一度涨至7.98美元,最终收高10.45%报7.82美元.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰/程琳/张涛

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