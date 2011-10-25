中国股市盘前看点--10月25日

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国铝业/江西铜业等三季度财报
--亚马逊/杜邦/利盟国际/3M/联合包裹(UPS)/美国钢铁公司/施乐等企业财报
--美国众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会
**宏观经济及政策面**
--中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.
--继广东佛山房地产调控松绑令被叫停後,江苏南京却又现放松迹象.该市日前宣布,恢复上调个人往房公积金最高贷款额度至30万元/人,夫妻双方60万元;且符合一定条件可二次申请公积金贷款.
**重点行业和公司**
--万科(000002.SZ)前三季度实现净利润35.84亿元人民币,同比增长9.53%.随着第四季度更多项目竣工并转入结算,预计全年结算量及净利润的同比增幅较前三季将有明显提升.
--大秦铁路(601006.SS)前三季度实现净利92.02亿元,同比增长11.73%.
--证监会公告称,已同意郑州商品交易所上市甲醇期货合约;郑商所表示,该合约将于周五(28日)起上市交易.
--新华人寿保险将降低上市融资目标,由原先的40亿美元削减最多50%,至20至30亿美元.
**海外动向**
--美国股市周一收涨,因并购活动和卡特彼勒的强劲业绩提振投资者人气,且令市场持续三周的涨势保持完整.道琼工业指数收高104.83点,或0.89%,报11,913.62点.
**关键点位**
--沪综指在2,300点附近有较强支撑.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。