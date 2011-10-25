中国股市盘前看点--10月25日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国铝业/江西铜业等三季度财报

--亚马逊/杜邦/利盟国际/3M/联合包裹(UPS)/美国钢铁公司/施乐等企业财报

--美国众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会

**宏观经济及政策面**

--中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.

--继广东佛山房地产调控松绑令被叫停後,江苏南京却又现放松迹象.该市日前宣布,恢复上调个人往房公积金最高贷款额度至30万元/人,夫妻双方60万元;且符合一定条件可二次申请公积金贷款.

**重点行业和公司**

--万科(000002.SZ)前三季度实现净利润35.84亿元人民币,同比增长9.53%.随着第四季度更多项目竣工并转入结算,预计全年结算量及净利润的同比增幅较前三季将有明显提升.

--大秦铁路(601006.SS)前三季度实现净利92.02亿元,同比增长11.73%.

--证监会公告称,已同意郑州商品交易所上市甲醇期货合约;郑商所表示,该合约将于周五(28日)起上市交易.

--新华人寿保险将降低上市融资目标,由原先的40亿美元削减最多50%,至20至30亿美元.

**海外动向**

--美国股市周一收涨,因并购活动和卡特彼勒的强劲业绩提振投资者人气,且令市场持续三周的涨势保持完整.道琼工业指数收高104.83点,或0.89%,报11,913.62点.

**关键点位**

--沪综指在2,300点附近有较强支撑.(完)