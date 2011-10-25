料中国今年CPI涨幅5.5%--李稻葵

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海10月25日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%
"今年通胀的60%来自农产品,20%来自猪肉价格上涨,这些都不可能在明年完全复制,所以明年通胀可能下降,"他表示.
李稻葵并称,欧债危机对中国的影响比较短,但西方的危机还会拖延,中国如今面临的国际环境更加复杂和严峻,需要沉住气,把握自己的改革,调整结构,转变发展方式.
"通胀固然重要,但眼光要稍微看得远一点,要超越通胀,看到经济结构调整、发展方式转变,要出台一些根本性政策,不能围绕短期指标运作,"他说.
中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。