料中国今年CPI涨幅5.5%--李稻葵

路透上海10月25日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%

"今年通胀的60%来自农产品,20%来自猪肉价格上涨,这些都不可能在明年完全复制,所以明年通胀可能下降,"他表示.

李稻葵并称,欧债危机对中国的影响比较短,但西方的危机还会拖延,中国如今面临的国际环境更加复杂和严峻,需要沉住气,把握自己的改革,调整结构,转变发展方式.

"通胀固然重要,但眼光要稍微看得远一点,要超越通胀,看到经济结构调整、发展方式转变,要出台一些根本性政策,不能围绕短期指标运作,"他说.

中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.(完)