新华人寿削降A+H股融资目标--IFR

路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大全国性寿险公司--新华人寿保险将降低上市融资目标，由原先的40亿美元削减最多50%，至20至30亿美元。

据消息人士称，由于最近与发行人相似的中资保险股股价大跌，新华人寿决定降低估值期望，以完成上海和香港两地上市。

该公司目前仍在争取，于本周同时参加中国证监会和港交所的聆讯，并于下周启动发行。

早前市场消息指出，新华人寿已经找到多名基石投资者，并计划一旦拿到监管部门的批复，立刻启动上市推介。

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排H股发行，中金和瑞银证券将承销A股发行。(完)

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