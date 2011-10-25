新华人寿削降A+H股融资目标--IFR

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大全国性寿险公司--新华人寿保险将降低上市融资目标，由原先的40亿美元削减最多50%，至20至30亿美元。
据消息人士称，由于最近与发行人相似的中资保险股股价大跌，新华人寿决定降低估值期望，以完成上海和香港两地上市。
该公司目前仍在争取，于本周同时参加中国证监会和港交所的聆讯，并于下周启动发行。
早前市场消息指出，新华人寿已经找到多名基石投资者，并计划一旦拿到监管部门的批复，立刻启动上市推介。
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排H股发行，中金和瑞银证券将承销A股发行。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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