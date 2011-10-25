更正:NYMEX原油期货大涨逾4%

英国1月房价下滑 为8月以来首次--Halifax

路透伦敦2月7日 - 抵押贷款机构Halifax周二称，英国房价1月下滑，为去年6月退欧公投之后不久以来首个月度跌幅。 1月房价跌0.9%，而12月为上涨1.6%。路透调查分析师的预估中值为持平。 这是去年8月以来首次出现房价环比下跌。 1月房价较上年同期增长5.7%，同比增速较去年12月的6.5%放缓，并且也低于路透调查预估。 Halifax称，待售房产短缺以及房屋开工建设率低，料将继续支撑房价，但经济成长放缓和支出能力下降则抑制房价上涨。 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)上周发布的报告称，1月英国房价同比涨幅跌至2015年11月以来最低。（完） (编译/审校 刘秀红/高琦/孙茉莉)