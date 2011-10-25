土耳其地震已造成至少279人死亡

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透土耳其埃尔季什镇10月24日电（记者 Jonathon Burch/Seda Sezer）---土耳其东南部库尔德人聚集区周日发生的里氏7.2级强烈地震，已造成至少279人死亡，逾1,300人受伤。救援人员仍在倒塌的建筑中搜寻幸存者和遇难者。
救援和赈灾主要在凡城（Van）和埃尔季什镇（Ercis）展开，但偏远村庄倒塌的泥砖结构房屋，预计也将造成数百人死亡。这是土耳其10年来遭遇的最强地震。
在凡城和埃尔季什镇，救援挖掘机和军队官兵分秒必争。混凝土块和扭曲的钢筋下，绝望的幸存者哭喊求援，一些人通过手机告诉朋友他们还活着。
地震中数以千计无家可归的人，不得不在户外寒风中度过第二个夜晚，忍受着接近零度的天气。一些家庭聚在火堆周边，一些人则待在足球场上搭起的帐篷中，依靠救援机构的救济果腹。
联合国救援机构称，约有1,000栋房屋倒塌，其中很多建筑质量很差。红新月会（Red Crescent）发言人称，尽管尚无法统计需要救灾棚的灾民人数，该机构在准备向4万人提供避难处。
尽管土耳其派出军队，建立移动厨房和分发1.3万顶帐篷，凡城和偏远村庄一些居民抱怨，政府赈灾援助不力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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