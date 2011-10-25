《Russell专栏》汇丰中国PMI数据为商品多头前景奏响胜利序曲

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/杜明霞
路透新加坡10月24日电---汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)重返扩张区间体现了两方面含义--第三季经济放缓只是暂时现象,并且中国对大宗商品的需求仍将强劲.
Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--10月汇丰中国制造业PMI初值为51.1,高于上月终值49.9,为7月以来首次站上荣枯分水岭线50上方.新增订单指数亦大幅回升.同时投入价格指数则大幅回落,为第四季较佳表现定下基调.此前中国第三季国内生产总值(GDP)显示经济有所放缓.
诚然,不能仅凭一个月的数据就断定其足以中止已连续三个月的下跌,况且这还只是个初步数据.不过在这里,仍有足够证据说明软着陆将会是中国最有可能出现的情况.
首先,中国第三季GDP增速较去年同期降至9.1%.这一数据被某些评论人士曲解为经济严重放缓的迹象,特别是它还略低于市场预期.这表明,上一年采取的货币收紧政策已通过经济降温和压低通胀来起到效果,一如当初期望.
上周经济数据中更为重要的是工业生产.中国9月工业生产同比增速加快至13.8%,较预期表现更好,同时9月零售销售同比上涨17.7%,亦超预估. 把上述情况和今日的汇丰PMI数据综合在一起,就可以看到一个处于减速状态的中国经济.这种状态正是它所需要的.而中国仍将是全球成长的一颗发动机.
浏览中国PMI数据图表,请点选(link.reuters.com/zug64s)
浏览中国原油进口数据图表,请点选(link.reuters.com/zyk44s)
浏览中国国内生产总值(GDP)和工业生产数据,请点选(link.reuters.com/wud54s)
把中国经济想象成一辆在跑道上风驰电掣的赛车吧.当车辆以高速行驶在颇具挑战的环路上,车手时常会在攻弯时踩下刹车踏板,降低车身惯性并调整重心.
这是中国已然发生的情况,而且和赛车一样,中国仍有需要面对的阻碍,比如赛道上还有欧洲和美国等其他车手,而这些车手仍可能撞车、在赛道上漏油或者开很慢从而拖累中国这一车手的前进.
石油数据藏玄机
谈到石油,这可能是最近中国商品数据的一个疲弱领域,与强劲的铜和铁矿石进口形成鲜明对比,不过与煤炭的对比则较不那麽明显.
中国9月表观石油需求较上年同期仅增长1%至每日890万桶,日进口量仅从8月的495万桶升至498万桶.这与进口将增长的预期不符,而且是空方在声称中国经济正在放缓时可能引述的论据之一.
关于石油需求,有几个因素需要注意.首先,订购9月船货时价格还相当高,中国精炼厂可能仅购买了所需的数量,而没有重建库存.其次,表观需求数据剔除了库存变动因素,且9月库存可能减少,尤其是还要考虑到部分炼厂仍在进行维护.
摩根大通分析师称,2011年第三季炼厂处于维护之中的日产能比上年同期多30万桶,的确足以拖累表观需求.不过,若要维持对于中国原油需求的多方看法,第四季原油进口仍须上升.
然而近几周中国数据的总体趋势,让硬着陆的空方观点越来越站不住脚,特别是在全球其他地区能避开衰退,而且欧洲能够制定出应对主权债务危机的有效方案的情况下.
现在为大力鼓吹多方观点还为时过早,但有基本理由可以认定近期主要商品价格跌势可能已经接近尾声.(完)
--译文审校 张明钧
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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