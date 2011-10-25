卡特彼勒第三季获利飙升44%

2008年7月22日在丹佛拍到的一台卡特彼勒出品的重型机械。 REUTERS/Rick Wilking

* 第三季EPS为1.71美元,轻松超过预期

* 第三季营收增长41%,创公司最高纪录

* 预计2012年营收增长10-20%

* 股价盘後上涨5.5%,为道指贡献三分之一的涨幅

路透10月24日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布的季度获利上升44%,并预测明年需求强劲,表明其对全球经济持乐观看法.该公司是世界上最大的工程机械生产厂家之一.

该公司周一表示,由于矿业设备与建筑机械在全球多数市场销售强劲,预计2011年全年获利与营收将创下其纪录最高水平.这显示全球基础经济状况可能并不像人们普遍认为的那样糟糕.

卡特彼勒高管预计明年业绩将保持这种强劲增长势头,营收料将比今年最多增长20%.预计今年营收将达到580亿美元,创该公司的最高纪录.

"我们2011年业绩出色,2012年将有更好的表现,"卡特彼勒董事长兼执行长Doug Oberhelman表示.

对卡特彼勒这个全球最大重型机械生产商的需求增加,意味着就业及投资增加.卡特彼勒表示,第三季招聘规模达到近5,000人.

该公司通常是将招聘数据与上年同期作比较,但此次却注明第三季较第二季有所改善.这显示出卡特彼勒在获利成长的同时,也在稳步增聘雇员.

"就我们预计公司产品需求持续增加的程度来看,招聘也会增加,"财务长Ed Rapp在接受采访时表示.卡特彼勒的生产在未来几个月应继续增加.

继美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)、联合技术(United Technologies)(UTX.N)(UTX.N)公布强劲财测後,卡特彼勒的利好消息周一扶助整体市场大涨.卡特彼勒股价升约5.5%,或4.77美元,至每股92.16美元.道琼工业指数周一涨125点,卡特彼勒即贡献了其中的三分之一.

"当这样的一家大公司公布这样的数字,将有助于扭转关于另一轮衰退的传言,"Double Diamond Investment Group董事长Andrew Bodner表示.

欲浏览卡特彼勒财报图表,请点选:(link.reuters.com/byj64s)

**经济"没有预期的糟"**

"以发达国家的经济挑战来看,(第三季)创纪录的营收和获利使我们印象特别深刻."标准普尔股票分析师Michael Jaffe指出."卡特彼勒当前的趋势也让我们预期该公司2012年需求将继续增长."

财务长Rapp称,当前环境"看来和2008年有很大的不同".他表示卡特彼勒的金融部门能立即为购置机械提供融资;他还表示经销商也相当乐观--许多经销商几年前对即将发生衰退都很惊慌.

"事情并没有人们想的那麽糟."Rapp称.

卡特彼勒指出,第三季结束时公司处于近年来最有利的形势之一,未交货订单维持在纪录水准,大宗商品价格上扬为其成长的矿业业务创造有利环境.该公司矿业业务在全球各地市场都有良好表现.

"虽然全球在经济和政治方面仍有许多变数,但目前对我们的业务并没有太大影响."执行长Oberhelman称."我们认为在我们向前推进时,最可能出现的情况是经济持续复苏,尽管复苏速度或许缓慢."

**压抑的需求**

受房市、商业扩张和基建发展影响的建筑业目前呈现两样情.新兴经济体亟欲购买足购的新设备以满足日益增加的需求.但发达市场却因建筑支出远低于历史趋势,使得顾客买设备只是为了替换老旧机械.

卡特彼勒也审慎表示,正看到中国的需求因政府采取收紧措施而稍有放缓.卡特彼勒高阶主管在投资者电话会议时表示放缓是有必要的,并指出卡特彼勒继续在该市场扩大份额.

Rapp称卡特彼勒也对美国持续的政策讨论感到乐观.该公司预期累积过多的"压抑需求"最後会在较成熟市场引爆新的成长.

Longbow Research股市分析师Eli Lustgarten称,卡特彼勒的财测显示,该公司成功"应对放缓的全球经济".

卡特彼勒第三季可归属于普通股股东的净利为11.4亿美元,每股盈馀(EPS)为1.71美元,上年同期净利为7.92亿美元,EPS为1.22美元.

分析师平均预计,卡特彼勒第三季EPS为1.54美元.

据该公司称,营收飙升41%,至创纪录的157亿美元.扣除今年稍早收购Bucyrus矿业业务的影响,卡特彼勒的营收为145.8亿美元,EPS为1.93美元.

该公司目前预计,全年营收为580亿美元,包括近期收购Bacyrus的收益.该公司上次预计营收介于560-580亿美元.

目前其预计,全年EPS料为6.75美元,之前预估介于6.25-6.75美元.

而计入Bucyrus,卡特彼勒预估2011年EPS达7.25美元.(完)

--编译 张涛/梁睿雪/张若琪;审校 程琳/艾茂林/张荻

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