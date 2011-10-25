美国称与朝鲜的会谈意义积极

路透日内瓦10月24日电（记者 Stephanie Nebehay）---美国朝鲜问题特使博斯沃思（Stephen Bosworth）称，本次自2009年朝核六方会谈中止後举行的新一轮会谈，减少了美朝双方的意见分歧。

他说，美方旨在为重启与朝鲜的双边及多边谈判寻找一个“坚实基础”。

美朝在的日内瓦第一天会谈结束後，博斯沃思宴请了由朝鲜外务省第一副相金桂冠（Kim Kye-gwan）带领的朝方代表团。博斯沃思告诉记者：“我们正朝积极的方向前进。我们减少了一些意见分歧，不过仍有不同看法需要解决。”

“我们将继续努力减少不同意见。”

博斯沃思称讨论很深入，但是并未就达成哪些成果、以及遗留哪些问题透露任何消息。

朝鲜官员未作出任何评论，朝方将主持周二的会谈，双方可能周二共进午餐。博斯沃思称，他希望在会谈结束後能发表一份声明。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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