中国称将外国人纳入社保是公平做法

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月24日电---根据中国本月生效的《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》，在中国就业的外国人将纳入中国社保，有企业质疑这导致费用增加。
对此，新华社引述人力资源和社会保障部官员的话称，这样的做法是公平的，也符合国际惯例。
该官员称：“中国企业在向海外派驻员工时，在已经参加了国内各项社会保险的前提下，同样被要求按规定参加派驻国的社会保险并缴纳相应的费用，但这些并未影响中国企业投资海外的步伐。”
报导称，现在所有在华企业都需要为所有员工缴纳社保，用人单位招用外国人的相对低成本情况将不复存在。
报导指出，所有企业都应履行缴纳社保的义务，这并非额外负担。
新华称，要求在本国就业的外国人参加就业国社会保险，既是履行国际公约和遵守国际惯例的要求，也是国际社会的通行做法。
报导称，截至去年末，在华工作的外国人已经超过23万人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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