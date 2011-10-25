上海前三季度商品房月均销售面积创七年来低位

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京10月25日电---上海市统计局公布前三季度商品房销售数据显示,期间商品房销售面积较去年同期下降13.1%,月均销售面积甚至出现自2005年以来的最低值.惟同期房地产开发投资继续平稳增长.
新华社周一晚间报导援引数据称,前三季度上海市商品房销售面积1,306.75万平方米;同期,房地产开发投资比去年同期增长7.1%,但分别比一季度和上半年回落4.1个和2.3个百分点.
前三季度,在上海市商品房销售面积中,商品住宅销售1,062.58万平方米,下降14.9%;月均销售面积118万平方米,与以往年度相比处在低位运行阶段.
不过,前三季度上海商品房新开工面积连续19个月保持两位数增长,同比增幅为23.7%;竣工面积亦增速加快,同比增长49.4%.
1-9月房地产开发项目本年到位资金同比则小幅增长5.1%.
此前数据显示,今年前三季度北京市商品房销售面积亦同比下降,降幅为8.3%,较1-8月扩大0.4个百分点,而同期政策性住房销售面积同比增长1.2倍.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。