香港《经济日报》：中国力保就业 宏调松紧指标

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
（10月25日）
汇丰昨公布10月中国制造业采购经理人指数(PMI),重返扩张水平,反映经济硬着陆风险甚低.惟中国担心并未释除,总理温家宝上周末便指,要压通胀、降楼价和保就业,此凸显中国除忧心高通胀、高楼价外,亦关注失业可能升高,此成为未来宏调紧松的一大重要指标.10月中国制造业采购经理人指数,由9月的49.9升至51.1,四个月以来首次升穿50的增长扩张与收缩分界线.采购经理指数是领先指标,能前瞻未来经济方向,令外界信中国经济有重拾动力苗头.惟经济数据势头虽向好,中国忧虑却挥之不去.对中国而言,研判、制定宏调政策,不只看经济增长率、采购经理人指数等数据,此虽能显示经济大方向,但中国更关注人民就业实况.因经济数据纵保持不堕,若就业不理想,甚或出现大规模失业问题,将冲击社会稳定,继而影响政治稳定.这亦是2009年初环球金融海啸时,中国研判将有逾2,000万民工失业,担心其留在农村会有生计问题、流入城市又将冲击治安,遂采取增投资、谷经济措施,吸纳劳动力,避免引爆社会稳定大炸弹.因此,中国对10月采购经理人指数是喜中带忧.指数回升得益产出及新增定单上升,尤其是欧美商人临近圣诞前才下的定单,令定单增加.惟受欧债危机影响,欧洲经济未来一年可能持续疲弱,美国经济亦面临双底衰退威胁,圣诞过後,真正考验中国的时刻才来临.
而且,因中国资金短绌,令温州、鄂尔多斯等地中小企业出现走佬潮、倒闭潮.若圣诞过後,工厂定单大减,那今年农历年关前後,倒闭潮将加重,农民工及城市工人的失业或开工不足情况,这才是中国最关注的.因此,要得知未来宏调大方向是松或紧,除楼价、物价是否受控外,还要看失业问题.可以预期,若通胀能受控,而失业问题变坏或急速恶化,中国势会放松宏调,主动推出刺激经济措施,尤其针对密集型的工业、服务业和基建等.宏调现处十字路口,虽不会再收紧,但何时放松,将端视通胀能否真的受压,以及失业问题威胁有多大.
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