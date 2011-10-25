日本下议院电脑遭黑客攻击--报导

路透东京10月25日电---日本《朝日新闻》周二报导称，自7月起，黑客通过电脑病毒攻击日本下议院使用的电脑，以窃取密码，议员的电子邮件可能自一个月前就已被偷阅。

近期日本最大国防承包商三菱重工(7011.T)也遭类似攻击，这加大了政府增强网络安全的压力。

《朝日新闻》援引知情人士称，黑客7月底通过电邮发送该病毒，目标可能锁定了与日本外交和国防政策相关的信息。

报导称，从这次第一台被感染的议员电脑判断，病毒与位于中国的服务器连接，但难以确定是谁将病毒植入中国服务器的，因为任何人都有可能做到。

这是日本下议院首次遭网络攻击，但并无迹象表明黑客转移数据或篡改数据。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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