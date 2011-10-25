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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 25日 星期二 10:55 BJT

中国两名前政府官员因数据泄密获刑

中国最高人民检察院周一发表声明，原国家统计局办公室秘书室副主任孙振因向证券行业泄露27项统计数据，被判处五年徒刑；原中国人民银行金融研究所货币金融史研究室副主任伍超明因向15名证券行业人员泄露25项统计数据，被判处六年徒刑。声明并称，两人没有提起上诉。路透

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