美国称与朝鲜的会谈意义积极

美国朝鲜问题特使博斯沃思称，本次自2009年朝核六方会谈中止後举行的新一轮会谈，减少了美朝双方的意见分歧。他说，美方旨在为重启与朝鲜的双边及多边谈判寻找一个“坚实基础”。美朝在的日内瓦第一天会谈结束後，博斯沃思宴请了由朝鲜外务省第一副相金桂冠带领的朝方代表团。路透