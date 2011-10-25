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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 25日 星期二 10:50 BJT

土耳其地震造成至少279人死亡

土耳其东南部库尔德人聚集区周日发生的里氏7.2级强烈地震，已造成至少279人死亡，逾1,300人受伤。救援人员仍在倒塌的建筑中搜寻幸存者和遇难者。救援和赈灾主要在凡城和埃尔季什镇展开，但偏远村庄倒塌的泥砖结构房屋，预计也将造成数百人死亡。这是土耳其10年来遭遇的最强地震。路透

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