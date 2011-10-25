卡扎菲将被葬在沙漠中一秘密地点--NTC

利比亚“全国过渡委员会”官员称，卡扎菲尸体将于周二被埋在沙漠中一个秘密的地点，以结束人们因其尸体腐烂而担心当局执政能力的争论。NTC官员通过电话告诉路透：“将举行一个简单葬礼，届时会有酋长参加。”该官员还补充说，卡扎菲的尸体已经腐烂到“无法再继续保留”的地步。路透