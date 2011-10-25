传记透露乔布斯认为盖茨无创新天分

新书《乔布斯传》中表示，乔布斯认为微软创始人比尔・盖茨“没有创新天分”，并不适合做技术产品。 “比尔基本上没什麽创新天分，他也从未发明过任何东西。这是为什麽我觉得他投身于慈善事业要比做科技更舒服。”乔布斯生前对其传记作者艾萨克森称，“他只是厚脸皮地剽窃别人的想法。”路透