美国会计监管机构对中国限制审计报告流出发出警告

* PCAOB主席Doty称,美中谈判遭遇"新障碍"

* 他称,美国市场和投资者被不公正地利用

路透10月24日电---美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)周一表示,中国为阻止四大会计事务所把在中国的审计报告提供给美国或其他地方进行复评的任何行为,都将构成对公司内部运营状况的"长臂禁止".

PCAOB主席James Doty在评价美国上市中资企业审计纠纷时坦言,美中谈判遇到了"新的路障".

Doty在美国全国州会计师委员会协会(National Association of State Boards of Accountancy)发表演讲称,中国推迟了自去年夏季以来就已排好的、就此问题举行的会议.

Doty在谈及中国监管机构与全球审计公司近期会议的相关情况时说,中国任何限制审计工作文件流传的举动"大大超出了把PCAOB检查员拒之门外的程度".

PCAOB和美国证券交易委员会(SEC)数月以来一直在与中国方面就联合审计检查进行谈判.近期在美上市中资企业的审计问题令该议题受到关注.

Doty表示,全球化拉长了审计战线,而且削弱了对投资者的保护力度.

他说,其结果就是,"那些想在美国市场攫取利益,但不想遵守美国规定的公司,不公平地占了美国市场和投资者的便宜."

两位消息人士上周告诉路透称,中国的监管机构已要求世界大型审计公司的中国分支复查其对在美上市中资企业的审计工作,并给出他们可能已提供给海外监管机构的信息的相关细节.

在这一前所未有的举动之前,在美上市中资企业爆出一连串会计丑闻.这可能会阻碍四大会计事务所在中国的扩张计划,他们包括:德勤会计师事务所[DLTE.UL]、毕马威会计师事务所[KPMG.UL]、普华永道会计师事务所[PWC.UL]和安永会计师事务所[ERNY.UL].(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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