美联储刺激经济派呼声日盛 暗示进一步放宽政策门槛降低

路透华盛顿10月24日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)积极倡导刺激经济增长的官员呼声日涨,表明尽管有批评人士反对,但美联储不会收回刺激经济更强复苏的诸多举措.

近几周来,呼吁大胆迈步刺激经济的美联储官员们公开表达自己的理由,与以往更常现身频频警告过久实施超宽松政策恐带来通胀风险的强硬派官员形成一种平衡.

双方摩擦升级并非陷入僵局的预兆,而是暗示美联储在积极降低失业率上有着牢不可破的共识.拿出帮助楼市的新举措也可能成为美联储官员考虑的一个因素.

此外,这还预示着进一步放宽货币政策的门槛降低.部分官员不再是要求以经济遭受冲击为进一步行动的条件,而是认为若情况看上去不再好转,就要刺激低迷的增长.

Pierpoint Securities分析师Stephen Stanley说道:"这样的美联储将继续非常积极地制定政策,他们的积极性或许还会进一步增加."

在美联储内部倾向于充分就业的"鸽派"阵营中,纽约联储总裁杜德利是最近一个挺身而出表达意见的成员,他周一表示,美联储"或应采取更多行动"帮助楼市.

其他官员也认为楼市是经济复苏的重要阻碍,理应受到美联储的注意.美联储理事塔鲁洛上周即呼吁美联储要把进一步买进抵押贷款证券列为重要选项.波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦也表达支持该举措的看法.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯则认为,只要通胀不会有升破3%之虞,都希望维持低利率直至失业率降至7%.

**鹰派丧失投票权**

再者,三位不同意断然干涉贫弱经济复苏的官员,明年将不具投票权,这使得偏向充分就业的鸽派阵营影响力升高,从而为进一步宽松铺路.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔及明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将不具投票权,取而代之的真正鹰派委员只有里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔一位.

虽然美联储官员对政策或经济前景各自发表不同看法,不是什麽新鲜事,但近年来在公开场合发表看法的一直是挂心通胀的"鹰派".

随着美联储走积极路线,把指标利率降至趋近于零并买进2.3兆美元债券以压低长期利率,这使得美联储主席伯南克和副主席叶伦经常得为其积极货币宽松的理由做出辩护.

但伯南克不像区域联储总裁,并不是商会午餐圈的固定出席人物.在美联储做出宽松决定後,公众和金融市场经常会首先听到普洛瑟或费希尔等官员不遗馀力地对宽松举措发表质疑看法.

伯南克今年稍早开始召开季度新闻发布会,使之可以掌舵辩论、给出联储在提振经济增长措施上的一些细微差别、并从鹰派人士那里夺回一些沟通优势.

随着鸽派逐渐亮出观点,他们不但表明支持采取切实行动刺激就业强劲增长,而且认为伯南克所持为中性立场,并不代表鸽派.

**需要向公众宣传**

这并不是说美联储准备在11月1-2日的下次会议上进一步放宽政策.决策者们在9月会议上已详细讨论了埃文斯的观点,最後仅一致认为,若美联储想更明确地描述较长期目标,就需要在简短的会後声明之外作出更为清晰的解释表述.

"在采行埃文斯的计划前,将需要进行一些公众宣传,"摩根大通分析师Michael Feroli表示.

而且塔鲁洛扩大抵押支持证券(MBS)购买规模的提议,究竟是孤掌难鸣,还是受到普遍支持,还不明朗.9月会议记录并没有特别提到这方面的内容.被视为倾向于鸽派阵营的亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周对该提议表达了质疑.

部分美联储官员原本担心,买进抵押贷款支持证券会对某一经济领域干预太多,因此联储一度减少持有抵押支持证券.

在最近的9月会议上,美联储官员已经注意到投资者要求从抵押支持证券中获得更高的溢价,从而给抵押贷款利率施加上行压力,官员们据此认为,联储将所持抵押支持证券回笼本金重新投入市场是合理的决定.(完)