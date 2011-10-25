西铁城称深圳工厂罢工逐渐平息

路透东京10月25日电---日本手表制造商西铁城（Citizen）(7762.T)周二称，经劳资双方谈判後，历时一周的深圳代工工厂的罢工已逐渐平息。

深圳这一制造业基地去年频频出现罢工事件，工人薪酬低、通胀失控和工作环境恶劣引起关注。

西铁城发言人Yukio Yamada称，这家深圳工厂自10月17日发生罢工以来，参加罢工的工人不到1,200人，到周一晚间时只剩下约120-150人。

该发言人表示，这场罢工事件的导火索是，公司决定将一特别部门工人的工资改为时薪制，以与其他部门保持一致。目前管理方已经同意推迟实施时薪制。

香港媒体此前报导称，一些工人声称罢工活动开始後遭到挨打，称工人抱怨资方以上厕所为由克扣工资，引起了这场罢工活动。

Yamada称，罢工工人与其他公司员工僵持时曾有人倒地并受伤，目前警方已介入来确保安全。

他指出，其他工人加入罢工反对公司去年取消上下午休息时间、改为延长午饭休息时间的决定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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