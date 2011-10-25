欧盟多数国家支持对中国钢管实施惩罚性关税--消息人士

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透布鲁塞尔10月24日电---欧盟(EU)外交人士周一表示,欧盟各国政府批准对能源领域使用的中国钢管实施五年惩罚性关税.这对于德国和西班牙钢铁生产商来说是一个胜利.
在上周五召开的会议上,代表欧盟各国政府的外交官多数都支持该提案,对从中国进口的钢管徵收最高达68%左右的关税.欧盟每年从中国进口的钢管大约价值5亿欧元.
这项关税必须在年底前实施,将取代现行的最高达71.5%的临时性关税.
"由于原始计算结果存在一些技术性错误,这次关税略有下调,"一名外交人士表示.(完)
--编译 张涛;审校 张若琪
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