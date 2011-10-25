《阳歌专栏》华为欲借创新论 低调进军美国市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。
**华为欲借创新论 低调进军美国市场**
华为进军美国被拒後，近期首次发表评论称，公司将依靠创新，最终打入美国市场。华为北美高管罗伊斯（John Roese）上周发表了上述言论，理论上听起来足够中立，但却未能回应美国的安全顾虑，这才是华为迄今未能进入美国的原因。
我不得不称赞，让罗伊斯出面，至少让华为先前更直接、甚至略有些对抗的方式有所转变。几周前，美国电信监管机构称，禁止华为竞标美国政府运营的应急宽带网络建设，这一结果并不令人感到惊讶，而华为“讨说法”的做法让形势更不利。
华为终于让一名美国公民担任发言人，而罗伊斯显然试图避开国家安全的敏感议题，这也是华为进军美国毫无进展的主要原因。但华为若想在美国取得成功，则必须处理有关安全的棘手问题，证明公司不是中国政府的工具，其产品也不会用于间谍活动。
罗伊斯关于“创新”的说法无法打消上述顾虑，但他至少证明，华为未来或将采取更低调的方式，寻求进入美国市场的途径，这在处理此类高度敏感事件方面是必要的。
我认为，华为和美国政府官员将进行大量的私下沟通，以推动华为进军美国市场。但明年11月美国总统选举前，华为不大可能取得重大进展。
一句话：华为将采取明智之举，低调进军美国市场，但最早也要到2013年，才有可能获得市场准入。
**中美太阳能纠纷引发口水大战**
过去几天，中西方太阳能面板厂商大打口水战，中国商务部也就此事发表看法，种种迹象似乎表明，此事将成为自由贸易辩论的主战场。美国太阳能企业上周对中国竞争对手提起正式倾销指控，中国商务部按一贯传统迅速回击，称指控毫无根据，并警告称任何惩罚性行动都会引发破坏性贸易战，伤及全球经济。
与此同时，中国三家大型太阳能企业--无锡尚德STP.N、英利绿色能源(YGE.N)和天合光能(TSL.N)均发表辩护声明，称就此担忧为时尚早。在此期间，进行上述指控的、以德国太阳能企业SolarWorldSWVG.DE美国子公司为首的团体，则发表尖锐声明回应中国的强硬态度，指控中国不仅对其同类企业提供违规补贴，还纵容他们不负责任的废物处理行为，严重破坏环境。
我上周曾说，这场冲突演变速度之快令我吃惊，因中国大力补贴国内企业已持续数年。现在我要补充的是，爆出如此多的口水战也让我吃惊，这表明双方对很看重此事，如果任何一方对美国国际贸易委员会的最终裁决不满，都可能采取激进的措施。
不过这场纠纷发生的时机，明显有利于美国太阳能企业，因在2012年大选前美国经济将持续挣扎，包括奥巴马政府在内美国政客都不希望向中国示弱。若想避免几成定局的惩罚性关税，中国方面的聪明做法是，尽快在措辞上低调些，并将谈判置于台面之下。
中国政府未来几周的动作将至关重要，低调、更具安抚性的方式或可令美国方面采取不太激进的行动，从而减轻中国太阳能企业的损失。反之，如果中国继续措辞强硬，这场纠纷很可能转化成持久战，严重伤害中国太阳能企业的长期前景。
一句话：在这场贸易纠纷中，中美太阳能企业竞相指责，若中国方面不放缓语气，或将给中国太阳能企业带来长期冲击。（完）
编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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