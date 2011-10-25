25日午间分析：沪指早盘小幅上扬

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过昨日强劲反弹後，今日A股市场继续震荡反弹，随着个股稳定发挥，市场做多意愿较前期明显增强，沪综指在5日均线处获得支撑後逐渐向2400点关口逼近，午盘沪综指报收于2386.79点，上涨0.69%。
笔者认为，在整体估值偏低、投资者仓位大幅下降的背景下，市场杀跌动能已经明显下降，不过，由于经济仍处下行通道、紧缩政策并未转向，因此後市A股能否成功延续反弹，还要看量能能否放大以及热点持续。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。