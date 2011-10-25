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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 25日 星期二 11:52 BJT

25日午间分析：沪指早盘小幅上扬

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日强劲反弹後，今日A股市场继续震荡反弹，随着个股稳定发挥，市场做多意愿较前期明显增强，沪综指在5日均线处获得支撑後逐渐向2400点关口逼近，午盘沪综指报收于2386.79点，上涨0.69%。

笔者认为，在整体估值偏低、投资者仓位大幅下降的背景下，市场杀跌动能已经明显下降，不过，由于经济仍处下行通道、紧缩政策并未转向，因此後市A股能否成功延续反弹，还要看量能能否放大以及热点持续。（完）

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