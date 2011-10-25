皇马队长训练迟到被罚

皇家马德里队长卡西利亚斯周一因训练迟到被罚钱，尽管他有证据向主帅穆里尼奥证明，迟到原因是路上堵车。卡西利亚斯在自己的Facebook网页上写道：“这周真是开局不顺，无论是马德里的人，还是其他地方的，都堵在路上了，而我就因为训练迟到被穆里尼奥罚钱。”路透