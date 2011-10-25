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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 25日 星期二 11:59 BJT

曼奇尼：曼联实力仍超曼城

周日英超联赛德比大战中曼城6-1横扫曼联，以五分优势领跑积分榜，但曼城主帅曼奇尼表示，曼联实力仍强于曼城。要说服这位意大利人改变观点，曼城需要赢得1968年以来首个联赛冠军方可。曼奇尼在新闻发布会上说：“这只是一场比赛，我认为曼联仍比我们好一些。”路透

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