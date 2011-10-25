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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 25日 星期二 11:58 BJT

埃尔南德斯完成与曼联五年新约

英超豪门曼联周一发布声明称，已与墨西哥射手埃尔南德斯签署一份为期五年的合同，新合约期限至2015-2016赛季结束。23岁的“小豌豆”2010年6月从墨西哥加盟红魔，在曼联首个赛季给人留下深刻印象，各项赛事共上场45次，攻入20粒进球。本赛季已出场55次，进球23粒。路透

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