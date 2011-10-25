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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 25日 星期二 11:58 BJT

唐纳德获美巡赛年度最佳球手

卢克・唐纳德璀璨的2011年再添荣耀，周一赢得美巡赛年度最佳球手，以及平均杆数最低的沃尔登奖。目前排世界第一的唐纳德是1948年以来，继1990年尼克・佛度外，第二位获美巡赛最佳球手的英国人。虽然他未赢得高尔夫四大赛事，但美巡赛两次胜利及稳定发挥，令他压倒美国对手辛普森。路透

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