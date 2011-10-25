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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 25日 星期二 12:03 BJT

维迪奇退出塞尔维亚国家队

塞尔维亚足协周一称维迪奇退出国家队。此前塞尔维亚未能入围2012年欧洲杯决赛圈。塞足协发布了这位曼联後卫的声明，他表示媒体与粉丝对他最近在国家队表现的批评，促使他决定退出国家队。他说道：“尽管我在伤病在身，有时还不顾俱乐部建议，为塞尔维亚踢球，但还是一直受到批评。”路透

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