维迪奇退出塞尔维亚国家队

塞尔维亚足协周一称维迪奇退出国家队。此前塞尔维亚未能入围2012年欧洲杯决赛圈。塞足协发布了这位曼联後卫的声明，他表示媒体与粉丝对他最近在国家队表现的批评，促使他决定退出国家队。他说道：“尽管我在伤病在身，有时还不顾俱乐部建议，为塞尔维亚踢球，但还是一直受到批评。”路透