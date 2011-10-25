亚洲股市上扬且欧元持稳 受欧债问题解决希望扶助

* MSCI日本以外亚太股指上涨0.3%,日经指数因日圆上扬而下滑

* 欧元小跌,但兑美元仍接近六周高位

* 期铜上涨,黄金持稳

路透东京10月25日电---亚洲股市周二上扬,欧元持稳并守住前日涨幅,因投资者对欧洲领导人将达成遏制债务危机对策的信心增强.

欧盟国家领导人周日围绕银行资本重整接近达成共识,法国和德国在如何使用欧洲金融稳定机构(EFSF)以遏制危机在债市蔓延的问题上,也看似趋于达成一致.

但最终决议推迟至预定于周三举行的第二次峰会,令市场上档受阻.

对希腊债券民间持有人的承担损失程度看法分歧,仍是一大风险,令市场面临下行压力.

投资人亦担心,欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金恐不足以阻止债务问题进一步扩散.

"很大程度已经反应在价格上,因此周三之後可能会首先见到获利了结卖压涌现,令市场承受下行压力,之後市场将会进行整固."香港法国东方汇理银行资深日本除外亚洲策略师Frances Cheung表示.

在全球最大重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)公布获利跳涨44%之後,市场人气获得提振;该公司业绩暗示,全球经济的状况可能没有市场普遍预期的那样糟.

卡特彼勒股价在纽约证券交易所(NYSE)上涨5.5%,而通用电气(奇异,GE)(GE.N)和联合技术(UTX.N)的乐观财测,帮助激励了周一股市的整体上涨.

纽约联邦储备银行总裁杜德利的言论亦提振市场,特别是大宗商品市场.杜德利称,祭出又一轮量化宽松(QE3)是美联储提振经济复苏的可能选项之一.

"随着欧债危机发展方向的浮现,市场感觉最坏的情境能够避免,这引发了一波过度避险操作的解除,短期内还可能持续."东京Commons Asset Management的总裁Tetsuro Ii表示.

"资金流入大宗商品,有关QE3的揣测无疑在帮助提振市场人气."

但中期来看,市场仍将受到欧债危机的强力压制.

"周三即将出炉的决定仅将是个开始,"Ii说,"它将解决宏观上的问题,而不是微观上的,接下来必须解决单个国家所面临的问题,所以我们无法乐观."

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指升0.3%,金属类股和能源类股随大宗商品的反弹而涨幅居前.

但日股日经指数早盘收低,回吐稍早涨幅,受日圆兑美元持于近纪录高位的打压.

**市场态度依旧审慎**

沪铜周二上涨,连续三个交易日走高.

金价持稳,亚洲对实货的活络需求亦提供支撑;美国原油期货周一劲扬逾4%至逾两个月高位後,周二续涨.

尽管有部分令人鼓舞的的迹象浮现,反映人气改善及承接风险的一些意愿,但对欧债危机长期解决方案的审慎及怀疑态度,或使市场的复苏维持不久.

"以基本面来看,亚洲市场长期趋势看升,但市场或许将焦点转至对欧美经济的疑虑,那将影响亚洲的出口."Cheung表示.

"即便(欧洲)提出了措施,仍有人担心欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金规模不足以遏制欧元区债务危机的扩散."

汇丰周一公布的中国采购经理人指数(PMI)初值显示,中国庞大的制造业在10月温和扩张,表明该国内需强韧,并平复了对该国经济突然降温的担忧.

中国PMI数据和卡特彼勒的业绩推动标普500指数周一升近关键的技术水准,测试2011年跌势的61.8%回档位.

全球股市周一触及七周高位,商品价格亦上扬,因市场寄望欧洲接近解决债务危机.

欧元/美元周二微跌,但仍守在昨日触及的六周高位1.3957美元附近,受助于市场预期周三的欧盟峰会将达成全面的危机解决方案.

评估投资者风险偏好是否回归的iTraxx日本外亚洲投资级指数利差在周二早盘收窄了几个基点.

周一发布的数据显示,资金大举撤出新兴市场的趋势正在扭转.

EPFR Global追踪的债券基金在10月19日止当周录得25.1亿美元净流入.投资者在10月中旬回到高收益债券基金,当周美国、欧洲和全球高收益基金共吸收超过30亿美元资金.

EPFR Global周一还公布,风险偏好升温帮助新兴市场债券基金一举扭转了短暂的资金大举外流势头.(完)

--编译 洪曦/张明钧/兰秀娟/张若琪/徐文焰;审校 隋芬/戴素萍/蔡美珍/白云

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