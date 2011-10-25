《乔布斯传》或荣登亚马逊2011畅销书榜首

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透10月24日电---亚马逊(AMZN.O)发言人周一称，刚发布的苹果(AAPL.O)前执行长乔布斯传记——《乔布斯传》或将荣登该公司2011年畅销书榜首。
由艾萨克森（Walter Isaacson）撰写的《乔布斯传》纸质版于周一上市，不过电子版提前就于周日晚在苹果iBooks和亚马逊Kindle电子市场上发布。
《乔布斯传》当前已成为亚马逊最畅销书，也是Kindle上面最受欢迎电子书。
亚马逊发言人Brittany Turner在一份声明中称：“根据目前形势来看，它（《乔布斯传》）很可能成为我们今年最畅销的书籍。”
Turner未提及和纸质版相比，电子版销量如何。不过据Forrester Research分析师James McQuivey，畅销书平均50%的销量来自电子版，在某些情况下，这一比例可能高达70%。
McQuivey说：“在接下来的六个月，这本书（电子版销量）将很可能超过纸质版。”
哥伦比亚广播公司(CBS.N)旗下Simon & Schuster负责出版《乔布斯传》，该公司不愿就销量进行预测。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。