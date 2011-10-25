美国和叙利亚分别召回驻对方国大使

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿10月24日电（记者 Arshad Mohammed）---美国周一呼吁，叙利亚应停止对美驻叙大使的“诽谤活动”。两国因叙利亚反政府示威出现争端，分别召回驻对方国的大使。
外交人士称，美国驻叙利亚大使福特（Robert Ford）与反叙总统阿萨德（Bashar al-Assad）的草根运动进行接触，由此激怒了叙利亚政府，并导致福特大使官邸及美国驻叙使馆遭袭。
西方外交人士告诉路透社，福特已于周末离开叙利亚。稍早发生系列事件，导致美国驻叙使馆财产受损，但并未造成人员伤亡。
美国国务院发言人纽兰德在华盛顿举行记者会称，叙利亚政府必须“立即结束对福特大使的诽谤，停止针对福特的恶意虚假宣传。”
“美国担忧，所有关于福特大使的空穴来风，可能导致其遭到暴力袭击，无论是来自民众，还是……某些暴徒。”
叙利亚驻美使馆发言人Roua Sharbaji称，由于这一争端升级，叙利亚已召回驻美大使穆斯塔法（Imad Moustapha）。
纽兰德称，将福特召回美国，能够让他在紧张局势中得到“些许休息”，并且便于与其磋商情况。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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