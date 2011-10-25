环球时报称东亚海面或“响起一些炮声”

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月25日电---中国《环球时报》周二发表社评称，如果南海争端国不愿改变目前的对华行为方式，那麽它们就应对东亚的海面上响起一些炮声有思想准备。
《环球时报》由人民日报社主办，但并非发布官方政策的平台，常常会发表一些措辞激烈的文章。
该报中英文版均发表了这篇社评，指责越南、菲律宾等国家利用中国的战略克制，试图扩张海上利益。
文章写道：“在反复权衡利弊之後，中国主流社会在接近达成一种共识：海上的问题要顺其自然，中国不能以武为先，将军事解决作为国策。但中国也不能只会谈判，必要时应当‘杀一儆百’。”
“如果海上争端国不愿改变目前的对华行为方式，那麽它们就应对东亚的海面上响起一些炮声有思想准备。大家都该做好这种准备，这或许是东亚海上实现真正平静之前不得不经历的混乱。”
中国多次重申对南海拥有无可争辩的主权，主张通过当事国之间的直接谈判解决南海争议，而非诉诸国际平台。
社论写道：“东亚海上的主权要求严重重叠，人类没发明过和平解决它们的有效之策，中国提出的‘搁置争议、共同开发’未引起共鸣。”
“现在各争端国表现得就像大大小小的帝国，好像有了美国撑腰，它们就都有了让中国屈服的权力和本事。这种不冷静是普遍的，光中国一个国家冷静没用，大势很可能是：中国将不得不做调整。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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