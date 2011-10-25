奶农指责雀巢低价收购牛奶--新华

路透香港10月25日电---新华社报导称，中国东北地区的奶农抗议雀巢公司NESN.VX垄断市场，称雀巢常年以低于市价的价格购买牛奶。

据新华社报导，一些奶农称，雀巢一直在低价收购牛奶，且黑龙江省双城市跟雀巢公司签下协议，要求双城市的鲜奶原则上必须卖给雀巢。

报导称，奶农们对其计数器暗藏猫腻、私划鲜奶等级压价也颇为不满。

雀巢(中国)有限公司发言人Jonathan Dong周二在接受路透采访时表示：“雀巢不欺骗农民。雀巢也不会容忍类似行为。”

“我们已经与当地政府共同展开调查，确保此次调查公平、真实、有效。”他还补充道，双城雀巢公司仍正常运营。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。