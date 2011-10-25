奶农指责雀巢低价收购牛奶--新华

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透香港10月25日电---新华社报导称，中国东北地区的奶农抗议雀巢公司NESN.VX垄断市场，称雀巢常年以低于市价的价格购买牛奶。
据新华社报导，一些奶农称，雀巢一直在低价收购牛奶，且黑龙江省双城市跟雀巢公司签下协议，要求双城市的鲜奶原则上必须卖给雀巢。
报导称，奶农们对其计数器暗藏猫腻、私划鲜奶等级压价也颇为不满。
雀巢(中国)有限公司发言人Jonathan Dong周二在接受路透采访时表示：“雀巢不欺骗农民。雀巢也不会容忍类似行为。”
“我们已经与当地政府共同展开调查，确保此次调查公平、真实、有效。”他还补充道，双城雀巢公司仍正常运营。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。