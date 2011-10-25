欧元区正接近达成存在缺陷的债务危机对抗策略

* 欧债危机达成全面解决方案的前景鼓舞市场

* 欧元区谋求中国与财富基金支持,以避免使用欧洲央行

* 围绕主权债部分担保计划存在疑问

* 危机策略有赖意大利的遵守与法国AAA评级

路透布鲁塞尔10月24日电---先看看好消息:欧洲领导人正接近达成对抗欧元区债务危机的策略.接着看看不那麽好的一面:这个策略存在一些明显缺陷,也许无望达成目标.

根据周三的欧洲第二轮峰会可能达成的协议:希腊债务规模将被削减,欧洲银行业将接受资本重组,欧元区援助基金-欧洲金融稳定机构(EFSF)将扩大规模,在主权债券市场提供部分担保,意大利将被要求认真对待经济改革.

这其中每一项都可能达不到预期.

在周日的首轮峰会後,欧元兑美元与股市上涨,因欧洲终有望对持续两年之久的危机出台综合应对措施.这场危机对全球经济都造成了冲击.

但是,危机协议是否足以防止事态恶化并恢复投资者信心,这点仍不明朗,特别是因为,这份协议需要依赖一些不曾测试过的金融工程操作.

欧元区并不能够、也不愿意使用欧洲央行(ECB)来对抗事态在债券市场的蔓延,因此正考虑转向中国与其他新兴经济体寻求资金.

讨论的想法之一是设立一项由EFSF支持的专用投资基金(Special Purpose Investment Vehicle,SPIV),吸引外国投资者在初级与二级市场购买主权债券.

"考虑给予中国在欧元区的发言权,这个想法让人难以置信,这都是因为德国不允许我们像一家央行那样使用我们自己的央行."一位欧盟官员表示.

法国提出的将规模4,400亿欧元欧洲金融稳定机构(EFSF)改制为银行、可获取央行融资的相关建议,遭德国和欧洲央行拒绝,因二者辩称这将违背有关政府货币融资的禁令.

法国总统萨科齐目前作出了让步,但外交人士认为法国的这个提议已经为今後做好了准备,若无其他替代方案胜出,则法国会再次提出这一构想.

浏览欧债危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p).

**希腊只是特例?**

仍在商议之中的有两个选项:其一,动用EFSF向意大利和西班牙新发债券购买人提供第一损失担保;其二,成立特殊目的载体(SPV),吸收外部的主权和民间财富.

SPV的成立涉及到同投资者和债信评级机构进行长达数周的谈判.

而分析师认为,担保机制可能造成债券市场出现两级分化,让旧债不如新债值钱,并认为这整个计划仍不足以对抗危机,或许也不能创造充足的买债需求,未来三年单是意大利就需要发行逾6,000亿欧元公债来为到期债券进行再融资.

"有了希腊'扣减'债务防止违约的先例,20-25%的担保比例还能鼓励投资者买入相关国家的主权债吗?"智库欧洲政策研究中心资深政策分析师Janis Emanouilidis说.

欧洲国家政府本周尽力劝说银行和保险商"自愿"接受扣减所持50-60%的希腊债券,他们坚称希腊只是个特例,而不会成为先例.

"杠杆效应足够大吗,会大到让市场相信EFSF有实力为所有处境危险的欧元区国家都布下流动性安全网吗?"Emanouilidis说.

官员们估计,债券担保选项能将EFSF可用资金规模扩充至1万亿(兆)亿欧元左右,但如果法国丢掉AAA债信评级,那麽这个体系就会崩塌.法国是继德国之後的EFSF第二大担保人.

穆迪和标准普尔两家评级机构上周均表示可能调降法国评级,归咎于该国经济成长前景疲弱以及或有负债攀升.

参与草拟债务危机解决方案的一位欧盟顾问称,"最新的一项所谓解决方案将会非常、非常迅速地告吹,到那时,法国评级将被调降,局面就真的乱了."

**中国善意与意大利减赤**

甚至就算法国保住最高评级,这项方案看来仍要大大依赖中国政府的善意和意大利的减赤行动.

尚不清楚SPIV计划是否会吸引中国增加欧元敞口中的欧元区债务持仓.

一部分欧盟官员表示,主要目的是吸引海外银行,而并非主权基金.但是美国投资者削减了对欧元区的风险敞口,且看起来不会很快回心转意.

中国官员称,鉴于欧洲是中国最大的出口市场,维持欧元区稳定符合该国利益.但互联网博客作者和学术人士均主张向欧元区提供援助时需谨慎对待.

中国投资有限责任公司监事长金立群上月曾表示,在欧元区债务问题解决方案明朗前,中国政府无法对该地区高负债的国家施以援手.

"在欧元区债务问题解决框架仍不明朗的情况下,中国不会买入高风险的欧元区资产."金立群在9月29日于伦敦举行的一次会议上称.

金立群还称,欧洲应承认中国的市场经济地位,这将有助北京当局应对欧盟反倾销关税时,处于更有利状态.欧盟则表示,在中国符合这一特定条件前,需符合一系列标准.

至于意大利,欧盟官员承认他们对该国总理贝鲁斯柯尼在推行不受欢迎的养老金、劳工市场改革和解除商业管制的意志和能力上缺乏信心.而意大利需通过如上手段刺激经济成长.

萨科奇和德国总理梅克尔周日向贝鲁斯柯尼施加公共压力,要求其加快改革进程,但外交人士回忆,在今年稍早承诺将进行赤字削减举措後,贝鲁斯柯尼在几天内便将此事抛在脑後.

之後债券市场再掀波澜,迫使该国政府颁布更为严苛的撙节举措.

鉴于贝鲁斯柯尼同时面对涉嫌欺诈、逃税和宿嫖未成年少女三案,他正为自己的政治生存奋力抗争.由此,他在难以驾驭的执政联盟以及分裂的国会中推行激进改革的能力估计不会太高.(完)

--编译 隋芬/艾茂林/洪曦;审校 高琦/张明钧

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