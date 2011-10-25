股权融资或成中国中小企业“输血”新管道

* 银行信贷手续复杂,融资成本偏高

* 部分企业家已关注股权融资

* 民间借贷需合理引导,给小额信贷松绑

作者 林琦

路透杭州10月25日电---尽管中国一再强调扶持中小企业发展,但"融资难"一直是萦绕诸多企业主心头的痛.而对于"输血"的主动脉--银行信贷,不少企业家更是抱怨信贷融资手续复杂,实际融资成本偏高.

企业界人士和专家就此建议,在当前的金融困境下,吸引创投和私募股权投资基金入股、提高小额信贷公司资本运营限制,以及引导民间资本合规化运营等,都不失为短期见效的"良方".

"中国中小企业股权资本金严重不足,可以吸引一些股权投资基金来投资,"高盛中国公司董事长方风雷称.

他并建议,中小企业解决了大量就业,政府也应拿出一部分资金,扶持中小企业;此外,国家还可以考虑给予一些中小企业退税,退税部分来补充资本金.

重庆近日就先行试点微型企业创业扶持办法,发展微型企业采取"1+3"模式,即"投资者出一点、财政补一点、税收返一点、金融机构贷一点",微型企业可以享受政府给予的资本金补助.

方风雷还指出,目前国内股票市场,满足不了几十万家中小微企业上市融资的需求.即使是深圳创业板,其上市门槛亦太高,而且市场有限.建议成立一个新板市场,由中国证监会制订统一规则,企业申报、券商推荐、交易所注册,由地方政府监管,适当降低标准.

在浙江省接连爆发企业家欠帐"跑路"事件後,国务院近期出台一系列金融财税政策,扶持小型和微型企业发展.其中,国家将逐步扩大小型微型企业集合票据、集合债券、短期融资券发行规模,积极稳妥发展私募股权投资和创业投资等融资工具.

浙江省是国内中小企业发展现状的样板.虽然政府鼓励企业扩大直接融资比重已有数年,但该省中小企业严重依赖银行信贷状况依然故我,省内中小微企业以银行贷款为主的间接融资占88%;不过与此形成对照的是,占据省内企业数量99%的中小企业,却仅能获得当地金融资源的40%.

**寻求股权融资**

虽然监管层一直鼓励国内银行向中小企业放贷,并给予政策倾斜,不过部分银行在放贷同时搭配的配套条件,亦让不少企业心有怨言,例如要搭售保险产品,要求企业帐户每日要保留最低存款量等.

"政策一调整,有些银行采取的策略是谁(账上有钱)能还掉,就收回谁的贷款,不太靠谱啊."浙江普洛医药科技副总经理杜华平指出,"我们要寻找一些新的融资渠道,例如股权融资.一些融资性投资,虽然名义成本高,但实际成本并不高."

多家企业透露,目前浙江大部分中小企业银行贷款实际成本已超过10%;而许多制造型企业的毛利率仅10-15%,财务费用已是其相当大的一笔开支.

不过一些民营企业仍不舍得出让亲手创办企业的股权,倾向于选择融资性投资,以便一两年後可以回购股权.

浙江东风齿轮公司总经理章平亦在积极寻找外部投资者,为未来经济转暖後企业进入快车道做些准备.他表示,目前的资金链还算正常,主要依靠银行贷款和自有资金.但是若未来产能提升,还需要增量资金的配合.

"我们现在还只是砖土结构,一旦引进战略投资者,那我们就是混凝土了."他形象地比喻道.

在周一举行的浙江成长性企业投融资洽谈会上,近千家省内企业与200多家投资机构互相沟通投融资需求.而浙江省政府支持的总金额达100亿元人民币的浙江中小企业成长基金同日亦宣告成立,该基金将用于支持浙江中小型成长企业及省内42个产业集群.

"以前往往是我们去找企业;现在有些企业缺钱了,开始主动来找我们了."浙江红土创投公司投资经理方卫平指出,不过主动找上门的企业,不一定是理想的投资对象,尤其是现金流短缺的,创投资金在做投资决策时会较为慎重.

**引导民间资本**

无论对浙江省内居民,还是中小企业而言,民间借贷已是一种司空见惯现象.即使温州今年来接连出现私营业主因难以归还民间借款而"跑路"的现象,但民间借贷在浙江仍没有明显萎缩.

浙江大学政府与企业研究所所长蔡宁建议,浙江的民间资本相当丰富,应当建立一个机制,让闲余民间资本集中起来,引导他们投向合适的产业.而目前往往是各路民间资本自发投资,风险管控当然有问题.

浙江省省委书记赵洪祝近日在接受中广新闻采访时表示,要推动浙江地方金融企业的发展,例如建立起服务中小企业的金融中心,建立起财富管理的服务中心,推进民间资本和民间企业的有机融合.

作为"跑路事件"漩涡中心的温州,一些民营企业已尝试民间资本中介服务.去年6月成立的温州民间资本投资服务中心,已有登记在册的资本逾100亿元,融资项目600多个,其中22个项目已投资成功.

"一开始成立中心,是我们几位企业家面临自己产业转型而搭建的平台,"该中心发起人黄伟建指出,目前其已逐步发展成为一家民间引导基金,共发行四只股权投资基金进行对外投资,同时也举办了多场路演推介会,为企业投融资提供中介服务.

而小额信贷公司亦是引导民间资本投向实业一个不错的渠道.蔡宁指出,目前社会资金总体上仍是供应不足,而且结构错位,政府需要尽量使资金需求各方能够对接起来.

"小额信贷公司,杠杆率不够,可以适当放开一点,"他称.(完)

--审校 张喜良

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