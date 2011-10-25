必和必拓高管预计中国经济增速保持在7-8%左右

路透珀斯10月25日电---澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)首席商务官Alberto Calderon周二回击中国可能面临经济下行的观点,称该国经济增速或继续保持在7-8%左右.

Alberto Calderon在珀斯的联邦商业论坛上表示,"我们看到的一切都表明着这样的事实:在不借助特别的支持措施情况下,中国经济能继续保持7-8%左右的增长速度."

美国经济学家鲁比尼日内稍早曾把中国经济下滑归为全球经济面临的风险之一.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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