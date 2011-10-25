必和必拓高管预计中国经济增速保持在7-8%左右

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透珀斯10月25日电---澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)首席商务官Alberto Calderon周二回击中国可能面临经济下行的观点,称该国经济增速或继续保持在7-8%左右.
Alberto Calderon在珀斯的联邦商业论坛上表示,"我们看到的一切都表明着这样的事实:在不借助特别的支持措施情况下,中国经济能继续保持7-8%左右的增长速度."
美国经济学家鲁比尼日内稍早曾把中国经济下滑归为全球经济面临的风险之一.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。