沪综指放量收高1.7% 有色及地产股领涨

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京10月25日电---中国股市沪综指周二继续放量收高1.7%,站上2,400点,有色金属板块随外围市场升势领涨大盘.分析师称,短期股指或有进一步向上的动能,但发生趋势性转变的概率不高.
沪综指收报2,409.672点,上涨39.339点或1.66%.沪市A股成交额自上日的627亿元人民币进一步放大至834亿元;上证180资源指数上涨3.03%.
华融证券策略分析师范贵龙表示,国际市场对上日公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)的反应比较强烈,有色金属等价格涨幅较大,带动国内A股市场相关板块.
江西铜业(600362.SS)收盘上扬5.93%至27.52元;金地集团(600383.SS)则上涨5.69%,收报4.83元.
他并称,市场对此前经济的悲观看法有些转变,今日市场表现可能也跟经济前景预期发生细微变化有关.
"短期市场有一定幅度的反弹空间,在2,500附近会遇到比较大的阻力."他称,对经济前景以及政策的预期仍是决定股市的最关键因素.
此外,上市公司三季报陆续出台,范贵龙表示,目前三季报超预期的不多,总体上三季报对市场形成略微负面的影响,但对市场整体压力不是特别大.
沪深300指数11月合约尾盘报2,621.8点,涨1.56%,成交量为295,690手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校
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